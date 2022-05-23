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Новости
Украина
22 мая 22, 21:37
Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу
Владимир Зеленский
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Зеленский прокомментировал петицию о разрешении мужчинам призывного возраста выезжать из страны: напомнил, что на фронте каждый день до 100 погибших

Президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию о разрешении выезжать из страны мужчинам призывного возраста. На брифинге в воскресенье, 22 мая, Зеленский сказал, что не понимает, кому адресована эта инициатива, и напомнил, что на фронте каждый день гибнут до 100 украинских военнослужащих.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек [гибнут] на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", – сказал президент.

Зеленский заявил, что "эта петиция не совсем ко мне", но, "нравится мне это или нет", петиция будет рассмотрена в отведенный законом срок.

Вчера петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 000 подписей – теперь ее должен рассмотреть Зеленский. Автор также призывает пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев.


В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть ряд исключений.

9 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.
 
liga.net
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