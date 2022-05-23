Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию о разрешении выезжать из страны мужчинам призывного возраста. На брифинге в воскресенье, 22 мая, Зеленский сказал, что не понимает, кому адресована эта инициатива, и напомнил, что на фронте каждый день гибнут до 100 украинских военнослужащих.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек [гибнут] на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", – сказал президент.



Зеленский заявил, что "эта петиция не совсем ко мне", но, "нравится мне это или нет", петиция будет рассмотрена в отведенный законом срок.

Вчера петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 000 подписей – теперь ее должен рассмотреть Зеленский. Автор также призывает пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев.



