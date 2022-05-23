Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 мая 22, 22:18
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа
Рада
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Военное положение и сроки мобилизации продлены до осени: Верховная Рада проголосовала за законопроекты Зеленского

Верховная Рада продлила военное положение и сроки мобилизации еще на 90 суток – почти до осени. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Сроки мобилизации продлены до 23 августа. "За" проголосовали 315 нардепов.

Военное положение в Украине тоже будет действовать до 23 августа: 320 нардепов проголосовали "за".

Ранее военное положение продлевалось только на 30 суток, но 18 мая в Раде были зарегистрированы законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положение и сроков мобилизации сразу на 90 суток.

Член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский объяснил, военное положение продлевается сразу на три месяца, так как для контрнаступления ВСУ потребуется больше времени, чем один месяц. Если удастся освободить Украину раньше, то правительство просто отменит военное положение.

В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет. 

Украинцы просят Зеленского разрешить выезд за границу мужчинам призывного возраста: соответствующая петиция набрала более 25 000 подписей. 
liga.net
Ещё по теме:
Арахамия рассказал о заседании фракции СН
Схемы нашли у Шуфрича недвижимость в Крыму: видео
Прогноз Арестовича, коли закінчиться наступ російських сил
Подоляк предложил России три шага по Мариуполю
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде
noimage Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу
noimageДуда: Эта война – поражение России, но она еще сильна
noimageВесняний День святого Миколая: заборони та прикмети
noimageВ центр Киева привезли уничтоженную технику россиян: видео
Лента новостей