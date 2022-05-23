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Новости
Украина
22 мая 22, 22:27
Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде
Анджей Дуда
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В парламенте также присутствует глава государства Владимир Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде. Снятое в зале видео его выступления опубликовали в Facebook народные депутаты.  

Дуда стал первым президентом другой страны, который выступил в Верховной Раде с момента начала российского вторжения.

"Сегодня лицо свободного мира  – это лицо Украины", – сказал Дуда.

"Появились голоса, говорящие, что Украина должна уступить требованиям Путина. Но только Украина имеет право определять свое будущее", – сказал, помимо прочего, президент Польши.

Он также обратился к некоторым руководителям стран, подчеркнув, что "после Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией не может быть "бизнеса как обычно", господа президенты и премьеры".

По сообщению на официальном сайте президента Польши, "в своем выступлении президент обязательно коснется польско-украинской истории, но прежде всего он воздаст должное тем, кто защищает Украину и борется за Европу". 


20 мая президент Польши сказал: его желание – чтобы Украина победила в войне с Россией и вернула себе все временно оккупированные территории в пределах международно признанных границ.
liga.net
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