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Новости
Украина
23 мая 22, 12:38
Мэрия Мариуполя поименно назвала коллаборантов из ОПЗЖ
Мариуполь
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Девять депутатов городского совета добровольно примкнули к врагу

Мариупольский городской совет поименно назвал девятерых представителей партии ОПЗЖ, которые сотрудничают с оккупационными властями России. "По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе", – говорится в заявлении городского совета.

По данным Мариуполя, на сторону россиян перешли депутаты:

– Иващенко Константин
– Истратов Вадим
– Хаджинов Дмитрий
– Бурлаков Сергей
– Калачева Виктория
– Агибалов Валерий
– Карпенко Елена
– Хармышев Евгений
– Сотникова Наталья

20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.
liga.net
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