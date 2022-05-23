Медведчук дал показания против Порошенко – видео

Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. Он заявил, что бывший президент отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах, а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", известного как "труба Медведчука".

Показания задержанного кума Владимира Путина обнародовала СБУ.

"Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко – это больше подходило бы. И не потому, что я сейчас хочу оправдаться. В 2016 году тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне руководства Российской Федерации, о приобретении трубы, или владевшего ею ПрикарпатЗападТранса", – утверждает Медведчук.

По его словам, Порошенко потратил на приобретение дизельпровода $23 млн посредством фиктивных договоров, а заработал более $42 млн.

Медведчук заявил, что одним из доказательств того, что труба действительно принадлежала Порошенко, стало прекращение прокачки дизеля в мае 2019 года, когда в Украине сменился президент.

Задержанный кум Путина также заявил, что закупка угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах осуществлялась с участием Порошенко.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – заявил Медведчук.

По его словам, к схеме были причастны бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бывший депутат Игорь Кононенко.

"Именно [Кононенко] предложил кандидатуру Кузяры для того, чтобы организовать как закупки, так и транспортировку и поставку угля в Украину. Министр Демчишин, пришедший на замену непослушному и неконтролируемому Продану, делал все, чтобы эта схема работала как часы. Именно он назначал на должности руководителей Луганского угля и шахты имени Киселева представителей неконтролируемых территорий, регистрировал эти шахты", – заявил Медведчук во время допроса.

Относительно бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой Медведчук сказал, что она якобы должна была обеспечить безналичный расчет схемы, но отказалась это сделать. Поэтому деньги начали возить через линию столкновения наличными.





Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.





Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийские террористы в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн гривен.





Другое – незаконное завладение ООО "ПрикарпатЗападТранс" участком государственного нефтепродуктопровода стоимостью свыше 200 млн грн.





В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.



