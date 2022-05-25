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Новости
Украина
24 мая 22, 22:00
Четыре буквы могут помочь Украине отбить наступление России
Кулеба
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Украине нужны реактивные системы залпового огня, напомнил глава МИД Дмитрий Кулеба

Отбить наступление российских оккупантов на Донбассе, сорвать планы РФ по аннексии Херсона, остановить пытки на оккупированных территориях и разблокировать экспорт могут поставки Украине реактивных систем залпового огня. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Четыре буквы могут помочь Украине:

- отбить наступление русских на Донбассе;

- сорвать планы России по аннексии Херсона;

- остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях;

- разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Вот эти четыре буквы: MLRS (Multiple Launch Rocket System. – Прим. ред.)", – написал Кулеба.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом второй встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 23 мая, будет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий, в том числе американских реактивных систем залпового огня (MLRS).
liga.net
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