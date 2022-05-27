Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 мая 22, 22:10
Арестович о новом заявлении Лукашенко
Арестович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что новое заявление беларуского диктатора Александра Лукашенко – это "уступка давлению РФ"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что заявление беларуского диктатора Александра Лукашенко о создании южного оперативного командования у границ с Украиной – это некая уступка давлению РФ, но сам он в бой вступать не спешит. Об этом Арестович сказал в интервью Марку Фейгину.

"Александр Григорчьевич петляет. Я думаю, это уступка российскому давлению – мол, смотрите, я даже оперативное командование создал целое. Но в бой он вступать не спешит, мягко говоря", – сказал Арестович.

Он отметил, что Украина пока не видит признаков формирования ударных группировок или каких-либо действий со стороны Беларуси в отношении Киева или севера Украины. Он добавил, что "можно опасаться, но не бояться".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона тоже усомнился в том, что Лукашенко пойдет на то, чтобы ввести свои войска в Украину.

Он подчеркнул, что Украина хорошо осведомлена о ситуации на украинско-беларуской границе и понимает все мотивы, которые побуждают Лукашенко к подобным заявлением.

"Это типичное поведение для нынешнего руководства Беларуси. Это как собака на сене – одновременно ты и хочешь и не хочешь, можешь и не можешь", – сказал Подоляк.

По его мнению, Лукашенко привык за 25 лет власти к подобным постоянным провокациям и заявлениям, и это по большей части делается для партнеров Беларуси. Подоляк считает, что зайти на территорию Украины для беларуской армии будет "самоубийственно", а для Лукашенко после приказа о наступлении "карьера последнего диктатора Европы" закончится "очень и очень неожиданно".

Сегодня Лукашенко дал указание руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной.
liga.net
Ещё по теме:
Арестович обьяснил, почему пока не деблокировали Мариуполь
Арестович объяснил логику переговоров с Россией. Видео
Бить ракетами РФ будет до последнего дня войны, - Арестович
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как "адвокаты Путина" склоняют Украину к уступкам России
noimageДанилов о причинах быстрого продвижения россиян на юге
noimageРезников поддержал легализацию оружия
noimageДанилов: РФ развалится еще при нашей жизни
Лента новостей