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27 мая 22, 14:00
Ракетный удар по полигону в Днепре: 10 погибших,есть раненые
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Корбан сообщил о ракетном ударе по полигону Нацгвардии в Днепре: около 10 погибших, десятки раненых

Утром 27 мая Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии в Днепровском районе, рассказал в эфире ДніпроТБ глава теробороны Днепра Геннадий Корбан. По его данным, ракета попала в казарму, где было "небольшое количество людей", в результате – "порядка 10 погибших и 30-35 человек раненых".

Корбан сообщил, что оккупанты ударили из Ростовской области крылатыми ракетами "Искандер-К" – не баллистическими. Всего враг запустил три ракеты – одна попала в цель.

"Это при том, что военные пытались соблюдать меры предосторожности, и большинство личного состава было рассредоточено по территории", – добавил он.

По словам Корбана, есть приказ главы Минобороны о том, что в одном месте нельзя сосредотачивать более 20 военнослужащих.

Он добавил, что "физически сложно" рассредотачивать по одному-два бойца, "и даже в военных палатках живут по 15-20 человек".

"Это война", – подытожил глава ТрО Днепра.

23 мая президент Зеленский сообщил, что от ракетного удара России 17 мая по Десне погибли 87 человек.  
liga.net
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