В Украину "идет еще больше" тяжелого вооружения – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что в Украину "идет еще больше" тяжелого вооружения. Об этом он написал в Twitter.

"Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам идет еще больше. Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить наш продовольственный экспорт, несмотря на безрассудную российскую блокаду", – написал Кулеба.



