УПЦ МП провела собор. Объявила о полной независимости

Он принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла по поводу войны против Украины, а также дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, "свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви".

В постановлении сказано, что собор "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне".





Собор обратился к власти Украины и власти РФ с просьбой продолжать переговорный процесс "и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".





Также собор выразил "несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине".





"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", – сказано в тексте постановления.





"Собор имел размышления о восстановлении мироварения в Украинской Православной Церкви", – говорится в постановлении.





На период военного положения собор предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни.





Также собор принял решение в связи с тем, что многие украинцы из-за войны выехали за границу, организовывать церковные общины в диаспоре.





Кроме того, собор выразил глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии и надежду на "возобновление диалога" с ПЦУ. Для того чтобы диалог состоялся, по мнению УПЦ МП, представителям ПЦУ необходимо "прекратить захват храмов"; "осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в Уставе Православной Церкви Украины, фактически является неавтокефальным"; "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ".





Священник УПЦ МП Андрей Пинчук заявил, что из устава УПЦ МП убрано все, что связывает УПЦ с МП.





"Несмотря на огромное давление промосковских сил, УПЦ заявила о своей независимости. Варка мира будет происходить в Киеве. Поминовение патриарха Кирилла в церквях УПЦ прекращается", – написал он.





ДОПОЛНЕНО В 21:40. Корреспондентка LIGA.net спросила у митрополита Нежинского и Прилукского УПЦ МП Климента (Вечеря), правда ли, что собор убрал из устава УПЦ все, что связывает ее с МП.





"УПЦ является проукраинской. Поэтому решения, принятые на Соборе, совершенно логичны. Независимой и самостоятельной в своем укладе УПЦ является еще с 1990 года. Однако некоторые деструктивные силы в Украине упорно не желают этого понимать, будут наклеивать нашей Церкви разнообразные ярлыки. Сегодня еще раз отмечалось, что УПЦ является той настоящей Украинской Церковью, которая духовно оберегала наш украинский народ еще до обретения Украиной своей независимости", – ответил Климент.





На вопрос, что на практике предусматривают изменения в устав, он ответил: "Непоминание патриарха, самостоятельность в принятии всех организационных решений, не подчиненность каким-либо решениям РПЦ по отношению к УПЦ".



