Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 мая 22, 23:50
Зеленский о поставках оружия: Ожидаю хороших новостей
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Донбассе и в Харьковской области очень сложная

Но каждый день "приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой". Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

"Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и в Харьковской области, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя", – сказал Зеленский.

Ключевые направления – это Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление, сообщил он.

"Но наша оборона держится. Там несказанно сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает этот натиск оккупантов", – отметил президент.

Он говорит, что власть ежедневно работает над усилением защиты Украины. "Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой", – сказал Зеленский.

Очень многое зависит от готовности партнеров предоставить Украине все необходимое для защиты, отметил он. "И я ожидаю по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", – сообщил президент.
liga.net
Ещё по теме:
Зеленский: Нам не передали истребители
Зеленский: нас услышали – наконец дают то, что мы просили
Президент Зеленский дал большую пресс-конференцию в метро
Зеленский о визитах Генсека ООН
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Данилова рассказали, кто на Западе играет на руку России
noimageЗеленский побывал на передовой в Харьковской области. Видео
noimageЖители Мелитополя вышли на проукраинский митинг. Видео
noimageПорошенко снова не выпустили из Украины
noimageОккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу
Лента новостей