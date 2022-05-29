Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 мая 22, 19:08
Жители Мелитополя вышли на проукраинский митинг. Видео
Мелитополь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня, 29 мая, жители временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области вышли на патриотический митинг

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

"Сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами", – пишет издание со ссылкой на очевидцев.

Также известно, что еще несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, который организовывал движение Желтая лента. Однако были известны только время и дата встречи.

А вот место оставалось тайной – из-за чего прийти на митинг и заявить свою позицию пришло сравнительно мало людей, хотя о таком желании сообщали многие горожан, пишет издание.
liga.net
Ещё по теме:
Кабмин предлагает редактировать гимн Украины
Гимн Украины зародился в сельском лубе на Кубанщине
Украинский синдром: вместо моральных авторитетов - воровские
Гимн Украины перевели на английский и русский языки (Видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Данилова рассказали, кто на Западе играет на руку России
noimageЗеленский побывал на передовой в Харьковской области. Видео
noimageПорошенко снова не выпустили из Украины
noimageОккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу
noimageЗеленский о поставках оружия: Ожидаю хороших новостей
Лента новостей