Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 мая 22, 19:51
Зеленский побывал на передовой в Харьковской области. Видео
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области и вручил награды

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" – написал он. 

По опубликованным снимкам можно сделать вывод, что президент вручал военным государственные награды.


Вчера в видеообращении Зеленский сказал, что ситуация на Донбассе и в Харьковской области очень сложная, но каждый день "приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой".



liga.net
Ещё по теме:
Российские оккупанты обстреляли сами себя, серьезные потери
Зеленский: Нам не передали истребители
Зеленский: нас услышали – наконец дают то, что мы просили
Президент Зеленский дал большую пресс-конференцию в метро
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Данилова рассказали, кто на Западе играет на руку России
noimageЖители Мелитополя вышли на проукраинский митинг. Видео
noimageПорошенко снова не выпустили из Украины
noimageОккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу
noimageЗеленский о поставках оружия: Ожидаю хороших новостей
Лента новостей