Зеленский побывал на передовой в Харьковской области. Видео

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" – написал он.

По опубликованным снимкам можно сделать вывод, что президент вручал военным государственные награды.





Вчера в видеообращении Зеленский сказал, что ситуация на Донбассе и в Харьковской области очень сложная, но каждый день "приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой".



