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Новости
Украина
29 мая 22, 20:03
У Данилова рассказали, кто на Западе играет на руку России
Ричард Блэк
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По данным СНБО, экс-сенатор США Блэк, генерал из Италии Трикарико и институт Шиллера продвигают пропаганду РФ о неизбежности победы России в Украине

Несколько бывших западных представителей власти и учреждения продвигали на этой неделе нарративы российской пропаганды о войне в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Отмечается, что на этой неделе РФ через лояльных западных "экспертов" продвигала нарратив о якобы "неминуемой победе России" в войне и необходимости для Украины пойти на уступки.

По данным ЦПД, этот тезис продвигали:

– Французский центр исследований в сфере разведки. Опубликовал сводку, в которой частично продвигаются нарратив о якобы "неопытных украинских солдатах" и "профессиональной российской армии";

– Экс-сенатор США Ричард Блэк. В интервью англоязычным медиа рассказывал о неминуемости победе России, поскольку "РФ не может позволить себе проиграть из-за угрозы расширения НАТО";

– Итальянский генерал Леонардо Трикарико. Призывал отказаться от "безумной идеи победить Россию" и склонить Украину к капитуляции, чтобы "не провоцировать" РФ на применение оружия массового поражения;

– Немецкий институт Шиллера. Провел дискуссию по теме угрозы третьей мировой войны, ее участники сделали вывод – "конфронтация с Россией пагубна для Германии и ЕС".

В ЦПД считают, что все эти заявления – попытка России навязать миру необходимую для Кремля точку зрения.

Ранее Госдеп не согласился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, который предлагал пойти на уступки России. Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что Украина победит и будет сама определять свое будущее.

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liga.net
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