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Украина
30 мая 22, 11:29
Украинцы выбили множество офицеров армии РФ, - разведка
армия РФ
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Британская разведка: Украинцы выбили множество офицеров среднего и младшего звена армии РФ

Разведка Министерства обороны Великобритании располагает данными, что Россия в Украине понесла "опустошительные потери" среди офицеров среднего и младшего звена. Там считают, что командиры бригад и батальонов армии оккупантов, скорее всего, вынуждены идти в атаки лично, так как "несут бескомпромиссную ответственность" за действия своих подразделений.

Точно так же, пишут в британском Минобороны, младшим офицерам армии РФ приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у захватчиков не хватает хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров (которые выполняют эту роль в армиях стран Запада).

"Утрата значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", – прогнозируют в Лондоне.

Более того, батальонные тактические группы (БТГр) россиян, которые те собирают на оккупированной территории Украины из уцелевших частей нескольких подразделений, "скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров", добавили в королевской разведке.

Британские специалисты считают, что нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины в войсках РФ. Этот вывод косвенно подтверждают "многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских сил в Украине".

Напомним, ISW пишет, что по завершении битвы за Северодонецк, независимо от ее результата, ВСУ "получат шанс" возобновить контрнаступление на оперативном уровне. Там считают, что РФ снимет приоритет c Изюма и Лимана в пользу Северодонецка. 
liga.net
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