Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке на утро 30 мая

Российские оккупанты закрепляются на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка в Луганской области. Для усиления группировки войск на этих участках они перебросили из РФ "в определенные районы" боеприпасы и технику, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Военный репортер Юрий Бутусов сообщил, что противник "зашел в город с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои". "Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте", – уточнил военкор.

Он добавил, что десантники 81-й ДШБ уничтожили в городе "целую группу" россиян, взяв в плен двух солдат из 7-й мотострелковой бригады ВС РФ, – некоего Артема Хохлова, наемника из Грозного, и Григория Гуджиева.

Глава Луганской областной военной администрации Гайдай утром 30 мая написал, что россияне вошли на окраины Северодонецка. Погибли двое горожан, пятеро ранены: они готовили еду во дворе, когда начался обстрел.

"Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Россияне перебрасывают на это направление боеприпасы и технику в большом количестве. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны", – отметил он.

По данным Генштаба, враг закрепляется также в соседнем Лимане, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

Экс-нардеп, сейчас боец аэроразведки Игорь Луценко сообщил: "Держим села по обе стороны от трассы Бахмут-Лисичанск".

"Выглядит и звучит это следующим образом. Минометы почти постоянно, с небольшими перерывами. Так же часто – БМД-4, 100 мм. Раз в день – обстрел "Пионом". Громко. Спорадически выезжают танки и валят (не стреляют, а именно валят) из посадки. Отстреливают быстро 10-15 выстрелов и сбегают. Раз в 2-3 часа – вертолеты. Спасает то, что их, как правило, слышно заранее, хватает секунд, чтобы спрятаться. Комбинация ''гул двигателей – волны грома'' уже привычна для уха. Самолеты не чаще раза в день, но где, куда и как – трудно сказать, они слишком быстры. "Грады" каждый час. Но бывает несколько часов без "градов". "Грады" кассетные и обычные", – описал он.

В Генштабе добавили, что захватчики перегруппировываются и для дальнейшего наступления на Александрополье – Камышеваху (северные пригороды оккупированной Попасной).

На Кураховском и Новопавловском направлениях россияне не вели активных боевых действий: обстреливали позиции сил обороны, задействуя авиацию.





Вечером 28 мая на Банковой сообщили, что ВСУ "отбили Камышеваху".





По словам советника главы ОП Арестовича, якобы "есть признаки надлома наступления" оккупантов.





ISW пишет, что по завершении битвы за Северодонецк, независимо от ее результата, ВСУ "получат шанс" возобновить контрнаступление на оперативном уровне.





Там считают, что РФ снимет приоритет c Изюма и Лимана в пользу Северодонецка.





29 мая президент Зеленский заявил, что захват Северодонецка – "принципиальная" задача для российской армии.