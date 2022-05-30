Генералы гонят россиян в атаку угрозами расстрела

Осторожно! В разговоре много нецензурной русскоязычной брани.

На временно оккупированной россиянами части Донецкой области контрактники армии РФ угрожали убить приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану из спецназа, которые требовали от них продолжать наступать на позиции Сил обороны Украины. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов с женой в России выложила Служба безопасности Украины.

Солдаты отказались выполнять приказ генерала. Тот покричал и в итоге уехал с передовой.

"У нас батарея практически вся "в отказе" ушла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, на**й, не поедете туда! <...> Здесь пацаненок: "Иди, говорит, вали!" Гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну, давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся здесь". Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все на**й. Вон в свой бобик сел, уехал", – рассказал захватчик.

В начале разговора он пожаловался, что от их БТГр на 600 военных "215 осталось", – остальные убиты или ранены.





С февраля по апрель 2022 года Солодчук руководил операцией по захвату Киева с запада. Военнослужащие подчиненных ему подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области.



