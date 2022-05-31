Денисову хотят уволить с должности омбудсмена

Об этом на пресс-конференции заявила сама Денисова. Также эту информацию подтвердили источники LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

"Мне только что стало известно, что по команде Офиса президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", – сказала Денисова.

Решение об увольнении, по ее словам, было принято после совещания в ОП. Депутатов просят подписать подписные листы.

"По моей информации, Офис президента не устраивает моя активность как омбудсмена, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях", – сказала Денисова.

Она считает такие действия власти незаконными.

Денисова сообщила, что на ее дочь, которая занимается психологической помощью пострадавшим от оккупации, якобы осуществляется давление. Ее, по словам омбудсмена, трижды вызывали на допрос.

Три собеседника в руководстве фракции Слуга народа подтвердили LIGA.net, что вопрос выражения недоверия Денисовой планируется рассмотреть на пленарном заседании 31 мая.

Среди причин – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными. "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего", – пояснил один из руководителей СН.

Увольнение планируется провести с помощью закона об особенностях государственной службы в военное время, принятого 12 мая. Он дает парламенту право увольнять с должностей людей, назначение которых отнесено к полномочиям ВР, причем делать это путем выражения недоверия.

На 31 мая запланировано только увольнение, поскольку процедура назначения предусматривает двухмесячный конкурс.