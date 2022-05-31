"Запорожский мститель" сбил третий российский самолет

В Запорожье нацгвардеец-срочник сбил третий за полтора месяца самолет оккупантов. Из ПЗРК "Игла" он уничтожил российский штурмовик СУ-25 "Грач". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Самолет был сбит бойцом с позывным Бандит 29 мая.

Судя по радиоперехватам, меткость и профессионализм "Запорожского мстителя", как его называют в Нацгвардии, нагоняют страх на оккупантов, говорится в сообщении.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорят, а еще только три самолета, и буду уничтожать их до тех пор, пока будет нужно – до самой нашей победы!" – сказал боец.