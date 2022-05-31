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Украина
30 мая 22, 23:07
"Запорожский мститель" сбил третий российский самолет
ПЗРК Игла
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Из ПЗРК "Игла" боец уничтожил российский штурмовик СУ-25 "Грач"

В Запорожье нацгвардеец-срочник сбил третий за полтора месяца самолет оккупантов. Из ПЗРК "Игла" он уничтожил российский штурмовик СУ-25 "Грач". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Самолет был сбит бойцом с позывным Бандит 29 мая.

Судя по радиоперехватам, меткость и профессионализм "Запорожского мстителя", как его называют в Нацгвардии, нагоняют страх на оккупантов, говорится в сообщении.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорят, а еще только три самолета, и буду уничтожать их до тех пор, пока будет нужно – до самой нашей победы!" – сказал боец.

23 мая Бандит уничтожил второй боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 "Грач".
liga.net
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