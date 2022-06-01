Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности омбудсмена. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Сегодня, 31 мая, в Раде собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. Позднее нардепы проголосовали за увольнение Денисовой с должности омбудсмена. "За" - 234 депутатов.

По словам Железняка, на рассмотрении вопроса с докладом выступила глава Минреинтеграции Ирина Верещук с критикой работы Денисовой.





Сегодня Денисова опубликовала текст открытого письма в ее поддержку от председателя Глобального альянса национальных институций по правам человека (GANHRI) и председателя Европейской сети национальных институций по правам человека (ENNHRI). Письмо адресовано президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Руслану Стефанчуку.