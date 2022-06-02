Маляр о "почерке" войск РФ

Россияне предпочитают полностью уничтожать города, так как в уличных боях они проигрывают, и потому пытаются их избегать. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Есть определенный почерк российских войск – например, они пытаются не заходить и не начинать уличные бои (хотя в Северодонецке это уже происходит), потому что в уличных боях они проигрывают. Очевидно, из-за этого они предпочитают уничтожить город вообще и захватывать просто территорию без социальной инфраструктуры", – сказала Маляр.

По словам замминистра, россияне не жалеют своих людей и технику, и сейчас для пополнения арсенала оружия производства в РФ переведены в усиленный режим работы.

"У нас есть информация, что заводы, которые производят оружие, сегодня уже работают в несколько смен, чтобы пополнить то, что они теряют в боевых действиях", – сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что на фронте продолжаются ожесточенные бои, так как ВСУ оказывают мощное сопротивление оккупантам, и это не дает армии РФ быстро реализовать свои цели по захвату украинских территорий.

По словам Маляр, российская армия сейчас превосходит украинскую по количеству личного состава, вооружения и военной техники, но ВСУ "очень мощно уничтожают" как живую силу, так и технику оккупантов.

Цели россиян, по словам замминистра, остаются прежними – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также окружить ВСУ, чтобы в дальнейшем шантажировать и выйти на переговоры "с определенной позицией".