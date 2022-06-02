Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 июня 22, 13:29
Маляр о "почерке" войск РФ
Анна Маляр
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россияне предпочитают избегать уличных боев с ВСУ, так как проигрывают в них. "Почерк" оккупантов – уничтожать города полностью, сказала Маляр

Россияне предпочитают полностью уничтожать города, так как в уличных боях они проигрывают, и потому пытаются их избегать. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Есть определенный почерк российских войск – например, они пытаются не заходить и не начинать уличные бои (хотя в Северодонецке это уже происходит), потому что в уличных боях они проигрывают. Очевидно, из-за этого они предпочитают уничтожить город вообще и захватывать просто территорию без социальной инфраструктуры", – сказала Маляр.

По словам замминистра, россияне не жалеют своих людей и технику, и сейчас для пополнения арсенала оружия производства в РФ переведены в усиленный режим работы.

"У нас есть информация, что заводы, которые производят оружие, сегодня уже работают в несколько смен, чтобы пополнить то, что они теряют в боевых действиях", – сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что на фронте продолжаются ожесточенные бои, так как ВСУ оказывают мощное сопротивление оккупантам, и это не дает армии РФ быстро реализовать свои цели по захвату украинских территорий.

По словам Маляр, российская армия сейчас превосходит украинскую по количеству личного состава, вооружения и военной техники, но ВСУ "очень мощно уничтожают" как живую силу, так и технику оккупантов.

Цели россиян, по словам замминистра, остаются прежними – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также окружить ВСУ, чтобы в дальнейшем шантажировать и выйти на переговоры "с определенной позицией".

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 июня потери россиян в войне против Украины составили около 30 700 убитыми. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленська розповіла, який університет обрала 17-річна донька
noimageЛіквідовано "елітного" кадировця: що про це відомо. ФОТО
noimageВСУ проводят контратаки на улицах Северодонецка – глава ОВА
noimageКулеба: Европа меняется из-за войны в Украине
noimageРФ принудительно вывезла 234 000 детей из Украины
Лента новостей