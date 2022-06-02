Бои в Северодонецке: армия РФ движется к центру

На улицах Северодонецка активизировались бои, армия РФ продвигается к центру города. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.
Отмечается, что россияне сосредоточили основную огневую мощь в небольшом секторе в Луганской области. С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближаются к центру города.
По данным британской разведки, российские войска вместе с "кадыровцами" оккупировали, вероятно, более половины города.
За пределами Донбасса Россия продолжает наносить издалека ракетные удары по инфраструктуре, говорят разведчики. Одна из ее целей – стратегически важный мост, который связывает Украину с портами на Дунае, критически важными для экспорта украинского зерна в условиях российской блокады Черного моря.
Вероятно, речь идет о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому армия РФ несколько раз запускала ракеты.Вчера глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке остались около 15 000 жителей из 120 000 "довоенных". По его словам, большая часть города оккупирована, но ВСУ окружены не будут и могут отойти в расположенный на возвышенности Лисичанск при необходимости.