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Украина
1 июня 22, 14:02
Бои в Северодонецке: армия РФ движется к центру
Северодонецк
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Армия России продвигается к центру Северодонецка и нацелена на стратегически важный мост на юге между Украиной и Румынией, говорят в разведке Британии

На улицах Северодонецка активизировались бои, армия РФ продвигается к центру города. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Отмечается, что россияне сосредоточили основную огневую мощь в небольшом секторе в Луганской области. С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближаются к центру города.

По данным британской разведки, российские войска вместе с "кадыровцами" оккупировали, вероятно, более половины города.

За пределами Донбасса Россия продолжает наносить издалека ракетные удары по инфраструктуре, говорят разведчики. Одна из ее целей – стратегически важный мост, который связывает Украину с портами на Дунае, критически важными для экспорта украинского зерна в условиях российской блокады Черного моря.

Вероятно, речь идет о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому армия РФ несколько раз запускала ракеты.

Вчера глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке остались около 15 000 жителей из 120 000 "довоенных". По его словам, большая часть города оккупирована, но ВСУ окружены не будут и могут отойти в расположенный на возвышенности Лисичанск при необходимости.
liga.net
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