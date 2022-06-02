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Новости
Украина
1 июня 22, 22:17
Кулеба: Европа меняется из-за войны в Украине
Дмитрий Кулеба
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Наряду с ЕС важную роль будут играть малые альянсы, сказал Дмитрий Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что из общественного мнения в Европе в течение последних трех месяцев вытесняется точка зрения, что Германия и Франция играют решающую роль в "европейских делах". Наряду с ЕС важную роль будут играть малые альянсы, сказал Кулеба в интервью в эфире телемарафона.

Он сказал, что Украина заинтересована в продолжении формирования малых альянсов и сейчас работает с Великобританией и Польшей над развитием трехстороннего формата, который был основан незадолго до начала войны. "Теперь он начал дрейфовать в сторону безопасности", – сказал Кулеба.

По мнению министра, малые альянсы и Евросоюз не противоречат друг другу, потому что малые альянсы решают конкретные задачи.

"Европа сейчас очень меняется. За три месяца идея о том, что решающую роль в европейских делах играют Франция и Германия, в общественном мнении начала вытесняться. Люди увидели, что Польша может быть лидером, что Британия может быть лидером, люди увидели, что США в Европе все еще остаются лидером", – сказал Кулеба.

Он считает, что окончательную конфигурацию Европы по результата российско-украинской войны предугадать очень сложно. "Но общий контур можно увидеть. Безусловно, будет ЕС, но также будут малые компактные альянсы, которые будут решать конкретные задачи, и вообще Европа станет более разнообразной в плане игроков", – спрогнозировал глава МИД.
liga.net
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