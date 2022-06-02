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Новости
Украина
1 июня 22, 22:20
ВСУ проводят контратаки на улицах Северодонецка – глава ОВА
Сергей Гайдай
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На некоторых улицах Северодонецка ВСУ имеют успех, проведены пробные контратаки, в плен взято шестеро оккупантов

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что уличные бои в Северодонецке продолжаются, оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы. 

На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плен взято шестеро оккупантов, уточнил Гайдай. 

"Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!", – заявил глава ОВА. 

Он добавил, что под обстрелами находится вся контролируемая территория Луганской области.  

Украинским силам удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты области, и даже – эвакуировать людей. 

Лисичанск продолжает находиться под украинским контролем.  

"Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города сильна", – подытожил Гайдай. 

Сегодня утром Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют уже 70% Северодонецка, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции.  
liga.net
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