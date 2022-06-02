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Новости
Украина
1 июня 22, 22:26
Ліквідовано "елітного" кадировця: що про це відомо. ФОТО
Заур Дімаєв
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У вівторок, 31 травня, в Україні було ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва

У вівторок, 31 травня, в Україні було ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва. Про це повідомляється у російському Telegram-каналі Baza

Серед загиблих - замкомандира 4 батальйони спецполку ім. Кадирова - Заур Дімаєв. Він і водій машини внаслідок удару померли на місці.

Автомобіль УАЗ Patriot, в якому їхала група російських військових, у тому числі і Дімаєв, "потрапив під обстріл у Камишевасі". Ще четверо російських окупантів зазнали поранень.


При цьому не уточнюється, в якій саме Камишеваху було ліквідовано кадировець - у Запорізькій чи Луганській області.

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