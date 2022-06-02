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Новости
Украина
1 июня 22, 23:14
Зеленська розповіла, який університет обрала 17-річна донька
Олена Зеленська
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Донька президента Володимира Зеленського та Олени вирішила навчатись в Україні. 17-річна Олександра обрала гуманітарний напрямок.
Як розповіла Зеленська в інтерв'ю українським журналістам, донька ухвалила таке рішення ще до початку повномасштабної війни РФ проти України.

Я рада цьому рішенню, оскільки зараз не хотіла б розлучатися. Звісно, ми всі хочемо, щоб їй вдалося те, що вона запланувала. Не тиснемо на неї, але поглядаємо, - сказала перша леді.

На прохання доньки Зеленська не називатиме професію, яку та обрала. Але сказала, що це буде гуманітарний напрямок.

Але це буде Україна, вдома, будемо навчатися тут. Ми всі переживаємо. Це важливий етап у її житті. На жаль, він припадає на такий складний час у житті нашої родини, країни. Випускного не буде, нічого не буде. Школу закінчуємо дистанційно, – наголосила Олена.

Зеленська розповіла і про їхнього з президентом 9-річного сина Кирила. Як і всі діти, він навчається вдома і вона залучена до цього процесу. За словами першої леді, син хоче до дітей і спілкуватися з ними, але поки це не зовсім можливо.

Я дуже хочу, щоб наші діти повернулися 1 вересня до шкіл… Все літо ми працюватимемо над тим, щоб відновити постраждалі будівлі та наші діти спокійно пішли до шкіл у тих регіонах, де це фізично можливо буде зробити, - наголосила перша леді.

Нагадаємо, що перша леді Олена Зеленська розповіла, як довго не бачилася з чоловіком від початку війни і як змінилась їхня родина за цей час.

Источник: parlament.ua
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