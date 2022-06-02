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Новости
Украина
2 июня 22, 10:23
Меркель после молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель
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Меркель после долгого молчания выразила солидарность с Украиной и назвала войну России против Украины "варварской", передает Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после длительного молчания по поводу полномасштабного вторжения РФ выразила солидарность с Украиной и назвала войну России против Украины "варварской". Об этом сообщает  Reuters.

"Моя солидарность – с Украиной", – процитировал Меркель участник церемонии прощания с главой конфедерации профсоюзов DGB, покидающим свой пост.

По словам участника мероприятия, во время церемонии Меркель заявила, что не будет давать советов со стороны, но поддерживает усилия правительства "положить конец этой варварской войне".

напомним, в начале апреля 2022 года президент Зеленский пригласил Меркель в Бучу – посмотреть, к чему привели уступки России и отказ предоставлять Украине ПДЧ по членству в НАТО в 2008 году. Она ответила, что считает правильным решение Бухарестского саммита, и в то же время поддержала международные усилия по прекращению агрессивной войны России в Украине.

В мае посол Украины в ФРГ Мельник выразил идею, что Меркель могла бы помочь в переговорах, учитывая ее отношения с Путиным, но реакции не последовало.
liga.net
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