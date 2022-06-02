Вознесение Господне 2022: дата и традиции, что нельзя делать

Вознесение Господне - одно из самых важных церковных праздников. Отмечается оно на 40-й день от Пасхи. Согласно Библии, Иисус после воскрешения 40 дней пробыл на земле со своими учениками, а затем вознесся на небо. Этому событию и посвящен праздник.





Когда Вознесение в 2022 году - дата и история





Праздник напрямую зависит от дня, когда верующие отмечали Пасху. Каждый год торжество отмечают на 40-й день после Светлого Воскресения, в 2022-м году Вознесение Господне выпадает на 2 июня. У католиков праздник наступит раньше - 26 мая.





Как гласит Евангелие, после того, как Иисус воскрес, он больше месяца пребывал среди своей паствы на земле. После этого срока он собрал всех своих апостолов на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо во плоти. Тогда же для присутствующих было явление ангелов, которые сказали, что, спустя время, Господь снова вернется на землю к ученикам своим.





Как празднуют Вознесение Господне





В христианстве Вознесение Господне входит в число двунадесятых праздников, торжественные песнопения начинаются накануне, а вечером - Всенощное бдение. Верующие посещают службы и уделяют время молитве, а так как праздник выпадает на четверг, то поста в эту дату нет и православные могут вкушать любую пищу.





Славяне отмечают эту дату, как переход весны в лето, когда наступает настоящая жара. В древности на Вознесение водили хороводы и славили Богов, чтобы те послали людям хороший урожай. Также было принято устраивать шумные гуляния и петь песни.





На Вознесение существует важная традиция - печь пироги с зеленым луком, а также особенные угощения, которые называются "лесенка". Это пирог, на котором хозяйки сверху делали из теста несколько "перекладин", соответствующих ступени по числу небес апокалипсиса. Эти лепешки было принято освящать в церкви и угощать ими родных.





Что можно делать и что нельзя на Вознесение Господне





Православная церковь в этот праздник категорически запрещает:





- отказывать в помощи нуждающимся;

- сквернословить и сплетничать;

- венчаться;

- поминать усопших и ездить на кладбища;

- плевать на землю - по ней в этот день ходит Иисус.





Работать на Вознесение можно, ведь торжество выпадает на четверг и не каждый человек может взять себе выходной. Верующие в этот день стараются помогать нищим и подавать милостыню.





Какие молитвы читать в день Вознесения Господня





Для того, чтобы встретить светлый праздник и помолиться Господу, можно использовать одну из двух коротких молитв. Они подойдут даже тем, кто только начинает свой путь к духовности или хочет обратиться к Богу дома, без участия церковных служителей.





Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.





Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святого Духа,извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.





Главное - помнить о том, что молитву нужно читать с чистыми помыслами и в хорошем настроении.



