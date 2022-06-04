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Украина
3 июня 22, 19:49
Оккупанты сосредоточили 20 БТГ для наступления на Славянск
БТГ
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На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на Барвенкове и Святогорск, успеха не имел, говорится в сводке Генштаба.   

На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе Северодонецка. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются. 

Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки. 

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. 

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения наших войск в направлении государственной границы.  

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка. 

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское. 

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции.  

По имеющейся информации, командование вооруженных сил РФ принимает меры по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. 

С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп. Преимущество предоставляется жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющим украинским языком.
liga.net
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