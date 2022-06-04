Арестович: в случае смерти Путина война прекратится

Советник главы ОП Алексей Арестович убежден, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина, война РФ против Украины будет закончена. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

"Я думаю, что у РФ, как у СССР, как у российской империи нет опыта, нет институализированных протоколов и институций, которые позволяют безболезненно пройти процесс смерти вождя. Смерть в России царя — это всегда обвальное изменение реальности", – сказал Арестович.

По его мнению, после смерти Путина война против Украины потеряет смысл.

"Я думаю, никто не в состоянии объяснить из ныне живущих из военно-политического руководства России, зачем им война в Украине. Понятно, что когда вождь этого хочет, вождь обладает полной властью, и любые попытки ему перечить — это лишиться всего, то ясно, что все за войну больше, чем сам Путин", – считает Арестович.

Он убежден, что после смерти диктатора, все ринутся бороться "за остатки власти, влияния и финансов".

"Война не вписывается в эту историю. Росгвардия нужна будет для разборок внутри, а желательно еще и армия", – сказал советник, добавив, что временно оккупированные Крым и Донбасс будут с легкостью освобождены, потому что у российских военных не будет смысла сопротивляться. "Ради кого? Ради временного правительства в Москве, которое сначала даже персонализированным не будет?" – сказал он.

Окружение Путина, по его мнению, будет убеждать всех, что "мы тут не при чем, мы были заложниками ситуации". "И мир готов это принять в некоторой степени", – считает Арестович.