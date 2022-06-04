Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 июня 22, 10:10
Википедия назвала самые популярные статьи в Украине
Арестович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Википедия показала самые популярные статьи в Украине с начала полномасштабной войны с Россией.

С начала полномасштабной войны с РФ самыми популярными статьями украиноязычной Википедии стали материалы о полномасштабном вторжении РФ, советнике главе Офиса президента Алексее Арестовиче и сборном образе столичных пилотов, призраке Киева. Об этом сообщает Wikimedia.

В исследовании учитывались данные с 24 февраля по 24 мая. Чаще всего украинцы в эти три месяца читали статьи, связанные с войной. В топ-10 наиболее читаемых вошли:

Российское вторжение в Украину (2022) – 2,46 млн;

Арестович Алексей Николаевич – 1,84 млн;

Призрак Киева – 655 780;

Бандера Степан Андреевич – 637 218;

Украина – 570 585;

Искандер (ОТРК) – 501 665;

Жириновский В. В. – 488 433;

Рашизм – 467 738;

YouTube – 465 492;

Точка (Т. Р. К.) – 430 222.

Полный список топ-100 посещаемых статей в украинской Википедии смотрите на инфографиках.

Ранее российский суд оштрафовал Википедию за освещение войны РФ против Украины, а затем потребовал открыть офис в России.
liga.net
Ещё по теме:
Арестович о позитивном и негативном сценарии для Мариуполя
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку
Арестович: Захват Харькова – нерешаемая для России задача
Арестович: окружить украинские войска в зоне ООС не смогут
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подоляк спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война
noimageРоссия обстреливает мост в Северодонецке — Гайдай
noimageАвиация РФ нанесла ракетный удар по Одесской области
noimageОбращение Владимира Зеленского в конце 100 дня войны.Видео
noimageАрестович: в случае смерти Путина война прекратится
Лента новостей