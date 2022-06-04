Википедия назвала самые популярные статьи в Украине

С начала полномасштабной войны с РФ самыми популярными статьями украиноязычной Википедии стали материалы о полномасштабном вторжении РФ, советнике главе Офиса президента Алексее Арестовиче и сборном образе столичных пилотов, призраке Киева. Об этом сообщает Wikimedia.
В исследовании учитывались данные с 24 февраля по 24 мая. Чаще всего украинцы в эти три месяца читали статьи, связанные с войной. В топ-10 наиболее читаемых вошли:
Российское вторжение в Украину (2022) – 2,46 млн;
Арестович Алексей Николаевич – 1,84 млн;
Призрак Киева – 655 780;
Бандера Степан Андреевич – 637 218;
Украина – 570 585;
Искандер (ОТРК) – 501 665;
Жириновский В. В. – 488 433;
Рашизм – 467 738;
YouTube – 465 492;
Точка (Т. Р. К.) – 430 222.
Полный список топ-100 посещаемых статей в украинской Википедии смотрите на инфографиках.
Ранее российский суд оштрафовал Википедию за освещение войны РФ против Украины, а затем потребовал открыть офис в России.