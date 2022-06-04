Россия обстреливает мост в Северодонецке — Гайдай

Российская армия обстреляла еще один мост в Северодонецке, продолжая попытки отрезать город от "большой земли". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и несут потери, однако усиливаются и пытаются продвигаться снова.
В очередной раз противник обстрелял мост, пытаясь, таким образом, отрезать город. Вероятно, речь идет об одной из переправ через Северский Донец, которая соединяет город с соседним Лисичанском.
Также Гайдай сообщил, что в Горской громаде 3 июня погибли трое гражданских.3 июня Гайдай заявил, что ВСУ отодвинули российские войска в Северодонецке и вернули контроль над 20% города. В ходе уличных боев россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев. Аналитики ISW считают, что после потерь в Северодонецке россиянам не хватит сил наступать в Донецкой области.