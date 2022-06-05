3 человека подорвались на мине на пляже в Херсонской области

Трое жителей временно оккупированного Лазурного Херсонской области погибли при взрыве мины, установленной российскими войсками на пляже. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуратура сообщает, что 3 июня три местных жителя на пляже вблизи пансионата "Парус" подорвались на мине. Все они погибли на месте.

По данным следствия, оккупанты, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в поселке Лазурное.

Прокуратура сообщает, что ведет досудебное расследование по статьям о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.