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Новости
Украина
4 июня 22, 22:39
Резников: Войну реально закончить еще в этом году
Резников
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Глава Минобороны Алексей Резников высказал оптимистичные прогнозы – что войну реально закончить в этом году

Министр обороны Алексей Резников допускает, что полномасштабная война России против Украины может завершиться в этом году. Об этом он сказал во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022, передает пресс-служба Минобороны.

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Сейчас невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал Резников.

Министр обороны отметил, что "мечтой" кремлевской власти является "собрать "их" земли".

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", – предостерег глава Минобороны.

Он также заявил, что российские военные – это "не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники".

"Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – добавил Резников.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что до конца августа в полномасштабной агрессивной войне России против Украины наступит переломный момент, а сама она в основном завершится к концу года. 
liga.net
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