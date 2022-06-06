Зеленский посетил Запорожье и передовые позиции в области

Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье был в Запорожье. Об этом сообщил в Instagram заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

"Запорожье. Общаемся с мариупольцами", — написал Тимошенко в сторис.

Прессслужба президента Украины позже сообщила, что Зеленский побывал на передовых украинских позициях в Запорожье.

Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией на переднем крае обороны.

Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки.





Старух рассказал, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.





Встреча Зеленского с переселенцами прошла в одном из санаториев, где им пришлось разместиться. "Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде", – сказал президент во время разговора. Зеленский выразил уверенность, что люди, вынужденные покинуть свои города, обязательно вернутся домой. "У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – сказал он. Зеленский сообщил о разработке механизма, который мог бы упростить получение новых документов потерявшими их во время войны и пообещал, что внутренне перемещенным лицам помогут получить новое жилье. Зеленский сообщил о разработке механизма, который мог бы упростить получение новых документов потерявшими их во время войны и пообещал, что внутренне перемещенным лицам помогут получить новое жилье.





На встрече с Зеленским присутствовал восьмилетний Егор Кравцов, который вел дневник во время пребывания под обстрелами в городе Мариуполе. Записи мальчика были опубликованы в соцсетях и получили название "Мариупольский дневник".





Президент подарил ему и другим детям-переселенцам планшеты.





Это второе официальное появление Зеленского вне Киева и Киевской области с начала полномасштабной войны.





Неделю назад Зеленский посетил Харьков и передовые позиции украинских сил в Харьковской области.