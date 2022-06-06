Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 июня 22, 14:44
Угроза Одессе.Кулеба просит не наступать с Путиным на грабли
Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Угроза Одессе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад не верить российскому диктатору Владимиру Путину, когда тот обещает, что не станет использовать разблокированные в Черном море торговые проходы для атаки на Одессу. Об этом он написал в Twitter на английском языке.

Запад пытается найти выход из ситуации с российской военной блокадой акватории моря, по которому до большой войны вывозилась большая часть украинского зерна. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только разминируют подходы к городу "для зерна".

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну говорил канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину", – напомнил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что никто больше не может доверять Путину, так как "его слова пусты".

3 июня он заявлял, что Украина готова вывозить зерно из порта Одессы, но Россия не дает гарантий.

Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели  одной из главных тем на глобальной повестке дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. 

Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусию в балтийские порты. США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна — экс-посол Тейлор. 
liga.net
Ещё по теме:
СБУ задержала в Одессе депутата-коллаборанта и агента ФСБ
"Мы отошли из Чернобаевки. Там сущий ад":переписка оккупанта
Россия обстреляла ракетами Одесский аэропорт – горсовет
Спецслужбы РФ готовили беспорядки в Одессе на 2 мая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Над Полтавской областью сбили российскую ракету
noimageВ УПЦ МП публично осудили патриарха московского Кирилла
noimageМельник пожаловался на отсутствие коммуникации с Бербок
noimageЗеленский посетил Запорожье и передовые позиции в области
noimageШесть главных новостей Украины и мира на 21:00 5 июня
Лента новостей