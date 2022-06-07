Зеленский об отказе Порошенко в выезде за границу

Президент Владимир Зеленский, комментируя историю с отказом в выезде за границу пятому президенту Петру Порошенко, заявил, что он не борется с политической оппозицией. При этом он назвал политиков, которые выезжают не для того, чтобы договариваться о финансировании, санкциях или оружии, "гастролерами". Об этом президент сказал на пресс-конференции.

Журналистка спросила, не считает ли Зеленский неуместной сейчас борьбу с политической оппозицией, которую, на ее взгляд, инициирует власть, в том числе лично президент. При этом она вспомнила эпизоды с отказом лидеру Евросолидарности Петру Порошенко в выезде за границу и показаниями против него пророссийского депутата Виктора Медведчука.

"Вы глубоко ошибаетесь в том, что вы сказали, на 100%, не на 99. У меня нет желания, сил и энергии в принципе бороться политически с кем-то. Я не вижу в этом смысла... Зачем мне это?" – ответил Зеленский.

По его словам, "война началась, есть решение: чиновники не выезжают из страны", в том числе депутаты и президент. "Я своим примером это делаю", – сказал Зеленский.

"Выезжают только в тех случаях, когда это встречи, которые касаются исключительно Украины, ситуации с войной. И есть три причины: санкции, финансы, оружие", – отметил президент.

Он пояснил, что после начала войны некоторые представители местной власти на оккупированных территориях начали "убегать".

"Поэтому было принято решение: никто никуда не бежит, потому что если кто-то куда-то выезжает, то он дезертир", – сказал Зеленский.

По его словам, в какой-то момент "людям без эфира, без оживленной политики стало грустно, и надо находить причины, по которым ехать".

"Если хотят уехать, пусть уезжают. Но зачем потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я считаю, что это гастролеры. Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали... Пофоткались на блокпостах и поехали за границу якобы на политическую встречу...", – сказал президент.

По его словам были депутаты, сотрудники СБУ, прокуроры, которые вывозили деньги, материальные ценности.



