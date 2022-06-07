Угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей. Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.
По его словам, в Запорожской области складывается наиболее угрожающая ситуация из-за того, что половину области контролирует Россия, а судя по публичным и не публичным данным, россияне хотят оккупировать областной центр.
"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация, Запорожье враг, как публично, так и не публично, судя по перехватам, хочет оккупировать", — сказал президент.5 июня глава государства посетил Запорожье и передовые позиции в Запорожской области. Сегодня Зеленский сказал, что если оставить Северодонецк и отойти к Лисичанску, то в дальнейшем, в случае попытки его возвращения, потери с украинской стороны будут намного большими, чем сейчас.