Угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей. Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.

По его словам, в Запорожской области складывается наиболее угрожающая ситуация из-за того, что половину области контролирует Россия, а судя по публичным и не публичным данным, россияне хотят оккупировать областной центр.

"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация, Запорожье враг, как публично, так и не публично, судя по перехватам, хочет оккупировать", — сказал президент.





Также президент заявил, что аналитики пока не видят больших рисков, что Россия и ее союзница Беларусь откроют еще один фронт на севере.

