Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 июня 22, 22:38
Угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент назвал Запорожское направление наиболее угрожающим, так как россияне хотят захватить Запорожье

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей. Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.

По его словам, в Запорожской области складывается наиболее угрожающая ситуация из-за того, что половину области контролирует Россия, а судя по публичным и не публичным данным, россияне хотят оккупировать областной центр.

"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация, Запорожье враг, как публично, так и не публично, судя по перехватам, хочет оккупировать", — сказал президент. 

5 июня глава государства посетил Запорожье и передовые позиции в Запорожской области.  Сегодня Зеленский сказал, что если оставить Северодонецк и отойти к Лисичанску, то в дальнейшем, в случае попытки его возвращения, потери с украинской стороны будут намного большими, чем сейчас.

Также президент заявил, что аналитики пока не видят больших рисков, что Россия и ее союзница Беларусь откроют еще один фронт на севере. 
liga.net
Ещё по теме:
29 марта будут работать три гуманитарных коридора
2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров
Над Запорожьем сбили три российские крылатые ракеты – мэрия
Россияне захватили сына украинского чиновника
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Данилов заявил, что ВСУ могут отступить из Северодонецка
noimageЗеленский: некоторые страны подталкивают Украину к миру с РФ
noimageЗеленский об отказе Порошенко в выезде за границу
noimageНад Полтавской областью сбили российскую ракету
noimageВ УПЦ МП публично осудили патриарха московского Кирилла
Лента новостей