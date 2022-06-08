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Новости
Украина
7 июня 22, 23:26
Кабмин поддержал легализацию медицинского каннабиса
Виктор Ляшко
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Кабмин поддержал легализацию медицинского каннабиса для лечения онкологических заболеваний и ПТСР, полученных в результате войны

Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса для лечения онкологических заболеваний и полученных в результате войны посттравматических стрессовых расстройств. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны", – сообщил Ляшко.

Он отметил, что была подготовлена законодательная основа для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

"Мы понимаем отрицательные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать", – написал глава МОЗ.

Он также подчеркнул, что препараты каннабиса не являются "конкурентами" наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. "Медицинский" каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для употребления в качестве наркотика.

"Вместе с тем мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе, и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!" – добавил глава МОЗ.

Минздрав ожидает, что далее Верховная Рада поддержит проект закона.

Верховная Рада в июле 2021 года вернула на доработку законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности". 

6 января 2022-го глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий анонсировал, что в Раде зарегистрируют правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса. 
liga.net
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