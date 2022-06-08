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Новости
Украина
8 июня 22, 13:58
Угроза. Какую SMS россияне присылают украинским военным
Боец ВСУ
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В Генштабе рассказали о провокациях российских спецслужб и попытках запугать украинских военных через рассылки

Российские спецслужбы пытаются запугать украинских защитников через рассылки на телефоны. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На личные телефоны украинских военных приходят письменные сообщения с угрозами, где звучат призывы к предательству, сдаче в плен и переходу на сторону врага. Отмечаются, что угрозы подкрепляются персональными данными защитников. 

Рассылка провокативных сообщений идет через SMS, а также Telegram, Viber, WhatsApp и Signal.

"В тексте угроз речь идет о якобы точном определении места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение. Отмечается, что, в случае продолжения службы, по местам проживания владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары", — сообщают в Генштабе.

Отмечается, что подобные сообщения направлены на снижение боевого духа среди ВСУ, а персональные данные в них зачастую являются устаревшими. Командование призвало не реагировать на угрозы и доверять только официальным источникам. 

В апреле в Госспецсвязи сообщали, что хакеры рассылают опасные письма по электронной почте со скомпрометированного аккаунта сотрудника украинского госоргана. 

Также сообщалось о росте количества информационно-психологических спецопераций против украинцев в соцсетях и мессенджерах.
liga.net
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