Угроза. Какую SMS россияне присылают украинским военным

Российские спецслужбы пытаются запугать украинских защитников через рассылки на телефоны. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На личные телефоны украинских военных приходят письменные сообщения с угрозами, где звучат призывы к предательству, сдаче в плен и переходу на сторону врага. Отмечаются, что угрозы подкрепляются персональными данными защитников.

Рассылка провокативных сообщений идет через SMS, а также Telegram, Viber, WhatsApp и Signal.

"В тексте угроз речь идет о якобы точном определении места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение. Отмечается, что, в случае продолжения службы, по местам проживания владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары", — сообщают в Генштабе.

Отмечается, что подобные сообщения направлены на снижение боевого духа среди ВСУ, а персональные данные в них зачастую являются устаревшими. Командование призвало не реагировать на угрозы и доверять только официальным источникам.





Также сообщалось о росте количества информационно-психологических спецопераций против украинцев в соцсетях и мессенджерах.

