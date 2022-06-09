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Новости
Украина
8 июня 22, 20:34
ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка
Сергей Гайдай
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Российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ контролируют промзону Северодонецка. Российские войска контролируют большую часть города.  

"Промзона – наша, рашистов там нет. Бои ведутся только на улицах в самом городе", – уточнил Гайдай. 

По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем. 

"Россияне хаотически мощно обстреливают город, имеем огромные разрушения жилого сектора", – заявил Гайдай. 

Он добавил, что угрозы окружения украинских войск в Луганской области нет. 

В данный момент более 90% области временно находится под оккупацией России. 

"Сдавать Северодонецк никто не будет". Гайдай ожидает ожесточенные бои в Луганской области.  
liga.net
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