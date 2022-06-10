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Новости
Украина
9 июня 22, 21:36
Подоляк о том, почему Запад не спешит с оружием для Украины
Подоляк
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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры в своих решениях руководствуются принципом так называемого управления эскалацией

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры в своих решениях относительно помощи Украине в войне руководствуются принципом так называемого управления эскалацией, который означает: каждый наш следующий шаг в поддержку Украины (в частности, в вопросе предоставления оружия) должен соответствовать предыдущему шагу противника. Об этом Подоляк написал в Telegram.

Эта стратегия, по его словам, базируется на учете ядерного потенциала агрессора и нежелании чрезмерно раздражать российского диктатора Владимира Путина.

"Немного глупо, учитывая, что Россия, являющаяся "цивилизационным гопником", считает это бесспорным проявлением слабости", – отметил Подоляк.

У этой стратегии есть определенная логика, признает он, но если речь идет об игре в шахматы. "Другое дело, когда ты играешь в шахматы, а твой противник играет в покер – стратегия не работает", – написал советник.

Такой подход дает врагу постоянное право инициативы. Как результат – россияне постоянно имеют преимущество. У Украины же есть столько оружия, сколько минимально нужно, чтобы противостоять, но недостаточно для мощного наступления или победы, отметил Подоляк.

Сегодня Россия, по его словам, очевидно пытается повысить ставки. Это значит, что Запад должен действовать на упреждение, считает он.

От местных украинских властей появляется информация о планах Кремля присоединить к РФ оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Подоляк убежден, что даже публичные намеки на аннексию должны получить немедленную реакцию. "Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна не просто получить жесткий санкционный ответ. Запад должен определить четкую красную линию, чтобы в Кремле хорошо понимали цену каждого последующего кровавого шага", – написал он.

Советник отметил, что описанные планы Кремля для Украины ничего не изменят.

"1. Херсон и Запорожье останутся Украиной. Мы будем жестко освобождать свои территории, какие бы названия им не придумывали z-оккупанты.

2. Для международного сообщества Херсонская и Запорожская области останутся территорией Украины. В частности, в вопросе применения западного оружия для освобождения украинских земель", – написал Подоляк.
liga.net
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