Окупанти перевозять свої сім'ї на Херсонщину

Російських окупантів разом із сім'ями переселяють у захоплений Херсон та інші міста області. Росіяни намагаються переконати місцевих жителів, що вони наразі тут господарі. Про це повідомляє оперативне командування Південь.

"Самі ж сім'ї окупантів не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вищий за їхні рідні російські регіони", - йдеться у повідомленні командування.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України вже перебувають під захопленим російськими окупантами Херсоном.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу.



