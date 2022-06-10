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Новости
Украина
10 июня 22, 09:45
ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Кадиевке
база вагнеровцев
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ ударили по базе "вагнеровцев" в Кидиевке, в результате чего выжил всего один оккупант

Украинские военнослужащие ударили по базе "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области, в результате чего выжил всего один российский оккупант. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадиевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил Гайдай.

Он уточнил, что база "вагнеровцев" была размещена на стадионе.

Вчера оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец. В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты безуспешно пытаются установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.
liga.net
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