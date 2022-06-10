ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Кадиевке

Украинские военнослужащие ударили по базе "вагнеровцев" на оккупированной территории Луганской области, в результате чего выжил всего один российский оккупант. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадиевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил Гайдай.

Он уточнил, что база "вагнеровцев" была размещена на стадионе.