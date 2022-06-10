Армия РФ с утра нанесла ракетный удар под Днепром

Армия России утром нанесла ракетный удар по Днепровском району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, детали ракетной атаки устанавливаются. Предварительно – обошлось без пострадавших. Резниченко также отметил, что пожар в Днепре с атакой не связан – было возгорание на одном из предприятий, его уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, враг снова обстрелял три общины в Криворожском районе. В Зеленодольской общине есть разрушения, ранена осколком 41-летняя женщина. В Широковской и Апостоловской общинах – никто не пострадал.





В последнее время россияне практически каждую ночь бьют ракетами по Харькову.