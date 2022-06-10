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Новости
Украина
10 июня 22, 17:14
Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу
Вадим Скибицкий
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В случае полного захвата Донбасса, Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу

Если России удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, то оккупанты могут начать новое наступление на Днепр, Запорожье и Одессу. Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его мнению, в случае успеха на востоке россияне используют Донбасс как плацдарм для нового наступления.

Также Скибицкий заявил, что в Запорожской и Херсонской областях российские войска окопались для долгосрочной обороны, построив двойные, а иногда тройные линии обороны. 

"Теперь вернуть эту территорию будет сложнее. И именно поэтому нам нужно оружие", — сказал представитель ГУР.

Также Скибицкий заявил, что Россия имеет необходимое количество ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну с Украиной еще год. 

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу. 
liga.net
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