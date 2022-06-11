Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 июня 22, 15:34
Подоляк:Реальные цели РФ — захват земель и массовые убийства
Подоляк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал реальные цели России в войне с Украиной

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне и назвал цели, которые, как он считает, Кремль преследует в войне против Украины на самом деле. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, Россия ведет войну против Украины, чтобы захватить территории, уничтожить промышленный потенциал и инфраструктуру, украсть продовольствие и металл, устроить массовые убийства и спровоцировать миграционный кризис.

Подоляк также призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне. 

"Так о чем договариваться с пришедшим тебя убить?", — задался вопросом советник главы ОП.

Ранее Подоляк заявил, что западные партнеры в своих решениях относительно помощи Украине в войне руководствуются принципом так называемого управления эскалацией, который означает: каждый наш следующий шаг в поддержку Украины (в частности, в вопросе предоставления оружия) должен соответствовать предыдущему шагу противника. Он также считает, что в некоторых европейских странах военно-политические элиты "панически" боятся армию РФ.
liga.net
Ещё по теме:
Переговоры с Росией: Подоляк сделал заявление
Подоляк: "Афганизации" и длительного конфликта не будет
Подоляк: Россияне смотрят в глаза и говорят: "Нацисты!"
Россия игнорирует обращение Медведчука – Подоляк
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Троицкая родительская суббота-2022: традиции и запрет
noimageОсвободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление
noimageЗСУ знищили ще двох російських генералів під Херсоном
noimageЗаборона виїзду чоловіків: Зеленський відповів на петицію
noimageКраїни, які допоможуть розблокувати українські морські порти
Лента новостей