Подоляк:Реальные цели РФ — захват земель и массовые убийства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне и назвал цели, которые, как он считает, Кремль преследует в войне против Украины на самом деле. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, Россия ведет войну против Украины, чтобы захватить территории, уничтожить промышленный потенциал и инфраструктуру, украсть продовольствие и металл, устроить массовые убийства и спровоцировать миграционный кризис.

Подоляк также призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне.

"Так о чем договариваться с пришедшим тебя убить?", — задался вопросом советник главы ОП.