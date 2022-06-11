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Новости
Украина
11 июня 22, 15:47
Перехват: "Если выводить войска, всплывет, что тут творили"
война
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Перехват разговоров россиян: "Если выводить войска, всплывет все, что наши тут творили"

В перехваченном Главным управлением разведки телефонном разговоре очередного российского оккупанта со своей матерью, военный рассказывает, что их бросают на убой, командиры распродают военное имущество, и что если выводить войска из Украины, то всплывет все, что русские натворили.

Военный говорит: "Там стоит батальон, а нас 20 человек... Мы уже смирились, что если туда поедем, то живыми оттуда не выйдем". 

"Почему?" – спрашивает женщина.

"Мама! Тысяча человек – или 30 человек?.. Наверное, просто нету смысла нас отсюда вывозить."

"Почему?" – снова спрашивает женщина.

"Ну потому что все всплывет – что они тут делали. Как они тут делали, куда они стреляли... Все давным-давно продали... Я уже думал, собраться и просто уйти отсюда, просто тупо уйти по лесам..."
liga.net
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