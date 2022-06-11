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Новости
Украина
11 июня 22, 16:07
Країни, які допоможуть розблокувати українські морські порти
Володимир Зеленський
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Україна продовжує вести переговори для розблокування морських портів та експорту зерна

Наразі низка країн згодилися допомогти у створенні безпечного морського коридору.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі.

Глава держави наголосив, що морську блокаду влаштувала Росія, тому тільки вона відповідальна за наслідки. При цьому для вирішення даної проблеми Україна співпрацює з Туреччиною, Великобританією та Канадою.

"Що важливо знати: Росія заблокувала Чорне море і Азовське і тільки вона. Сьогодні РФ погрожує своєю присутністю і порушенням міжнародного права.Тому ми говорили з посередниками - з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою і багатьма іншими європейськими державами", - зазначив президент.

Зеленський додав, що формат розблокування портів вже обговорюється. Україна готова експортувати зерно морським коридором з залученням іноземних суден.

"Сьогодні обговорюється формат. Я вважаю: щоб росія там не пропонувала, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблено безпечний морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, то тоді це (експорт - ред.) неможливий", - пояснив гарант.

Також Зеленський підкреслив, що уряд шукає й інші способи для вивезення зерна, зокрема, залізницею через Польщу.

"Ми розуміємо виклики та загрози і тому ми розробляємо інші плани із Балтійськими державами. З Польщею проговорюємо формати залізничного експорту, та вже експортуємо більш як 2,5 тонни щомісяця, але для нас це замало, бо морем можемо 10", - сказав президент.
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