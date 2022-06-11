Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 июня 22, 16:16
Заборона виїзду чоловіків: Зеленський відповів на петицію
Зеленський війна
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасовання заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України

Про це свідчить офіційне інтернет-представництво президента.

Він доручив Кабміну розглянути порушені в ній питання. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів ще наприкінці травня. В ній автор пропонує віддати при мобілізації пріоритет добровольцям, а іншим відкрити кордони, ніж провокувати корупцію.

На що президент відповів - порядок виїзду у період воєнного стану визначає Кабінет міністрів. Тож він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати поставлені в петиції питання.

Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора петиції буде проінформовано.

В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни.

Podrobnosti
Ещё по теме:
Зеленский пообещал не подвести украинцев
"Війна петицій" щодо відставки Зеленського
Террористическая атака на родителей Зеленского: подробности
Держвиплати, тарифи і не тільки: зміни в Україні з 1липня
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Троицкая родительская суббота-2022: традиции и запрет
noimageОсвободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление
noimageЗСУ знищили ще двох російських генералів під Херсоном
noimageКраїни, які допоможуть розблокувати українські морські порти
noimageПерехват: "Если выводить войска, всплывет, что тут творили"
Лента новостей